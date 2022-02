Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Einbruch in Einfamilienhaus

Brüggen-Bracht (ots)

Am Mittwoch zwischen 9 und 10 Uhr am Vormittag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Stevensend in Bracht eingedrungen. Sie durchwühlten verschiedene Räume des Hauses. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. /hei (126)

