Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Pedelecfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Willich-Anrath (ots)

Der Hergang eines Unfalls am frühen Dienstagmorgen in Anrath an der Fadheider Straße ist noch unklar. Ein 62-jähriger Willicher war zwischen 5.20 und 5.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pedelec gestürzt. Das umkippende Rad hatte einen dort geparkten Pkw leicht beschädigt.

Der Mann verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er zwar zunächst noch nach Hause kam, von dort aber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen, die den Mann eventuell auf seinem Weg im Bereich der Fadheider Straße gesehen haben und möglicherweise Angaben zu dem Sturz machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 021627377-0. /hei (124)

