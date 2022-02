Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Radfahrer schaut aufs Handy und verursacht Unfall

Nettetal-Breyell (ots)

Am Montag gegen 11.30 Uhr war ein 19-Jähriger aus Nettetal mit seinem Fahrrad unterwegs auf der Josefstraße. Er kam aus Richtung Vorbruch.

In Höhe der Lotzstraße nahm er sein Handy in die linke Hand und geriet aufgrund der Unaufmerksamkeit im Kurvenbereich nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 38-jährigen Kempener gesteuert wurde.

Beim Absteigen wurde ein Fuß des Radfahrers vom Auto überrollt. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht, am Pkw entstand Sachschaden. /hei (121)

