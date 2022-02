Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Unfall beim Abbiegen - Radfahrerin wird leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Montag gegen 07.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Kaldenkirchenerin mit ihrem Fahrrad auf der Ringstraße und bog nach links in die Straße 'An der Quelle' ab. Ein hinter ihr fahrender Mann aus Schwalmtal (59 Jahre alt) fuhr mit seinem Kleintransporter ebenfalls auf der Ringstraße und bog ebenso wie die Radfahrerin ab. Hierbei geriet er möglicherweise mit seinem Kleintransporter zu nah an die Radfahrerin. Die 52-Jährige wich dem Wagen aus, geriet dabei gegen den Bordstein und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (118)

