Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Nettetal-Breyell (ots)

Unbekannte brachen am 06.02.2022 zwischen 02:00 und 12:00 h die hölzerne Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses an der Alte Dohrstraße auf. Gestohlen haben der oder die Unbekannten offensichtlich nichts. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./ mikö (116)

