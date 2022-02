Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbrecher hebeln Fenster auf

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Samstag in der Zeit von 18:20 Uhr, und 23:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Grechte, indem sie ein Fenster aufhebelten. In der Wohnung wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurden Bargeld, eine Armbanduhr und Parfüm. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /hjr (114)

