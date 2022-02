Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Grefrath-Oedt (ots)

Am Samstag, 05.02.22 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 66jähriger Tönisvorster mit seinem Rennrad die Mühlengasse aus Viersen-Süchteln kommend in Fahrtrichtung Grefrath-Oedt. Hierbei bewegte er sich innerhalb einer größeren Gruppe von Radfahrern. Ohne Fremdeinwirkung kam er in Höhe der Unfallstelle zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt werden musste. /tg (112)

