Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Bombendrohung am Amtsgericht Viersen

Viersen (ots)

Per E-Mail erhielt die Kreispolizeibehörde eine Bombendrohung für das Amtsgericht in Viersen. Am Freitagvormittag sollte dort ein Sprengsatz gezündet werden. Das Gebäude wurde geräumt, Einsatzkräfte durchsuchten das Gerichtsgebäude. Es wurde nichts Verdächtiges gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. /wg (109)

