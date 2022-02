Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Autofahrerin bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Grefrath (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr ist eine 25-jährige Viersenerin bei einem Abbiegeunfall an der Einmündung B509/Viersener Straße in Grefrath schwer verletzt worden.

Sie kam aus Richtung Lobberich und wollte nach links in die Viersener Straße abbiegen. Ihr entgegen kam ein 70-jähriger Grefrather, der auf der B509 von Kempen aus kommend in Richtung Lobberich unterwegs war.

Die Viersenerin missachtete den Vorrang des Entgegenkommenden und bog links ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 25-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit und vom Rettungsdienst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der 70-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zunächst auch in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung war in Teilen bis gegen 9 Uhr gesperrt. /hei (107)

