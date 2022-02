Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Gasaustritt in Einfamilienhaus - Kripo ermittelt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Montag kam es auf dem Narzissenweg in Bracht zu einem Gasaustritt, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Möglicherweise waren Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage die Ursache für den Gasaustritt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. /wg (104)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell