Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Unbekannte legen Feuer - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Sonntagabend kam es im Bereich der Fährstraße In Kaldenkirchen zu zwei Bränden. In einem Fall wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt, bei einem zweiten Brand brannte Sperrmüll auf einem Gehweg. Anwohner löschten das Feuer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (101)

