POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer auf der K 34 bei Gappenach - unfallbeteiligter PKW flüchtig - Zeugenaufruf

Gappenach (ots)

Am Montag, den 10. Mai, gegen 15:55 Uhr, ereignete sich auf der K 34 zwischen Mertloch und Gappenach ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 19-jährige Motorradfahrer hatte zuvor die K 34 von Mertloch in Richtung Gappenach befahren. Unterdessen bog ein PKW von einem Feldweg nach links auf die K 34 in Richtung Mertloch ab. Hierbei missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser stürzte bei einem Ausweichmanöver und wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer (leicht) verletzt. An seinem mitgeführten Motorrad entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der PKW-Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich vermutlich um einen grauen VW Golf oder Polo gehandelt haben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

