Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vandalismus

Adenau (ots)

Tatort: 56746 Spessart, Wirtschaftsweg zwischen Spessart und dem dortigen Industriegebiet. Feststellungszeit: 10.05.2021, 16.00 Uhr Während des Tatzeitraumes (Mo, d. 03.05.2021, 00.00 Uhr - Mo, d. 10.05.2021, 16.00 Uhr) kam es im Bereich der genannten Örtlichkeit zu einer Sachbeschädigung an einer Ruhebank und einem dort aufgestellten Mülleimer, die im Eigentum der Gemeinde Spessart stehen. Der Mülleimer war aus der Bodenverankerung gerissen worden. An der Ruhebank wurde eine Holzsprösse aus der Verankerung gelöst und zerstört. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

