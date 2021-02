Polizei Mettmann

POL-ME: 65-jähriger überfallen und Aktenkoffer geraubt - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Ratingen - 2102101

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend (18. Februar 2021) kam es an der Straße "Am Roten Kreuz" zu einem Raubüberfall auf einen 65-Jährigen, welcher glücklicherweise unverletzt blieb. Der unbekannte Täter floh mit dem silberfarbenen Aktenkoffer des Mannes. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:00 Uhr ging ein 65-Jähriger zu Fuß über die Straße "Am Roten Kreuz", aus Richtung Westtangente kommend. In Höhe eines Zuweges zur Straße "Am Schimmersfeld" passierte ihn ein Unbekannter, welcher plötzlich versuchte, ihm den Aktenkoffer aus der Hand zu entreißen. Der 65-Jährige setzte sich zur Wehr und der unbekannte Räuber schubste den Mann zu Boden. Anschließend entwendete er den silberfarbenen Aktenkoffer mit schwarzem Griff und schwarzen Kanten und floh fußläufig mit der Tatbeute in Richtung "Daniel-Goldbach-Straße".

Ein zufällig anwesender Zeuge eilte dem Opfer zu Hilfe und informierte anschließend die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren zu dem Raubgeschehen ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Tatverdächtige kann lediglich als circa 180cm groß und von schlanker Statur beschrieben werden. Der Mann soll eine dunkle Kapuzenjacke mit Fellkragen getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder dem derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

