Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Bei einem Alleinunfall auf dem Amerner Weg ist eine 53-jährige PKW-Fahrerin aus Schwalmtal lebensgefährlich verletzt worden. Die 53-Jährige war in der Nacht zu Sonntag um 00:25 Uhr mit ihrem PKW in Richtung Dülken unterwegs. In Höhe Hochfeld kam sie mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei zog sie sich schwerste Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht./hjr (100)

