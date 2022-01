Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW-Fahrer übersieht scheinbar Radfahrer

Willich-Anrath (ots)

Radfahrern bei Verkehrsunfall zum Glück nur leicht verletzt

Ein 68jähriger PKW-Fahrer aus Kalkar befuhr am 28.01.2022 gegen 15:23 h die Brückenstraße in Richtung Amselweg und wollte nach links in die Gietherstraße abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich einen 73jährigen Radfahrer aus Süchteln, der ihm entgegen kam. Der Radfahrer verletzte sich beim Zusammenstoß zum Glück nur leicht./mikö (99)

