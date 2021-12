Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch Lkw

Bad Hönningen (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr ein Gliederzug (Lkw mit Anhänger) die Straße Am Mönchhof und wollte in die Straße Am Höms abbiegen. Hierbei unterschätze der 60-jährige Fahrer den Abbiegewinkel und touchierte mit dem Anhänger eine Straßenlaterne und den Carport eines Hauses. Es entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell