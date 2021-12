Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Sekundenschlaf

Bad Hönningen (ots)

Am 09.12.2021 gegen 13:36 Uhr konnte durch Beamte der Polizei Linz ein Fahrzeug, dass in auffälliger Fahrweise geführt wurde, festgestellt werden. In Höhe zwischen Ariendorf und Leubsdorf geriet das Fahrzeug dann plötzlich in den Gegenverkehr, sodass es beinahe zu einer Kollision mit einem hellblauen Kleinwagen kam.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer aufgrund Übermüdung einen Sekundenschlaf erlitt.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Linz bittet darum, dass sich Zeugen des Vorfalls, insbesondere das entgegenkommende hellblaue Fahrzeug, bei der Polizeiinspektion Linz/Rhein unter der 02644 - 9430 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell