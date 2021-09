Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wäsche aus Waschsalon gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 15.09.2021, gegen 14:00 Uhr, wusch ein 27-Jähriger seine Wäsche in einem Waschsalon in der Schützenstraße. Er startete die Waschmaschine gegen 13 Uhr, so dass der Waschgang gegen 14 Uhr beendet war. Als er gegen 14:30 zu dem Waschsalon zurückkehrte, befand sich seine Wäsche nicht mehr in der Waschmaschine. Es wurde ermittelt, dass eine unbekannte Frau aus mehreren Trocknern und Waschmaschinen die Wäsche entnahm. Die Frau habe die Wäsche anschließend sortiert, einige Kleidungsstücke in mitgebrachten Taschen verpackt und den Salon verlassen. Wie viele Personen insgesamt geschädigt wurden, ist unklar.

Die unbekannte Frau hatte schulterlange, blonde Haare und trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Bekleidet war sie mit einem rosa T-Shirt, einer roten Hose und grünen Schuhen.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Frau geben können, werden gebeten, sich bei der der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell