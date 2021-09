Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Maudacher Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 15.09.2021, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Auto auf der Leininger Straße in Richtung Maudacher Straße und wollte in diese rechts einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 50-Jährige mit ihrem E-Bike auf dem Fahrradweg der Maudacher Straße entgegen der Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Die 50-Jährige stürzte auf das Auto des 62-Jährigen und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebrachten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell