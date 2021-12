Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Ölunfall

Mudersbach (ots)

Bei einem mittelständischen Unternehmen in der Stahlwerkstraße sollte am Donnerstag, den 09.12.2021 die alte Heizung ausgebaut und erneuert werden. Beim Versetzen eines noch teilweise gefüllten Heizöltanks mit einem Arbeitsgerät schwappten mehrere Liter Heizöl auf den Boden und über das Erdreich und Regenwasserabflussleitungen in bzw. auf die Sieg. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte einen größeren Umweltschaden verhindern. Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde erschienen vor Ort und verschafften sich einen Überblick. Die Polizei Betzdorf nahm die Ermittlungen in Bezug auf die Ursache auf.

