Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochabend fiel zwei Polizisten der Polizeiinspektion in Linz ein Mann im Ladenlokal der Tankstelle an der Asbacher Straße auf, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Wie sie recherchieren konnten war er zuvor mit einem Pkw auf das Tankstellengelände gefahren. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein stellten die Beamten sicher.

