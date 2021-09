Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Rollator vom Parkplatz gestohlen - Fahndung nach zwei Jugendlichen

Sylt (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (24.09.21) wurde von einem Parkplatz in der Königsberger Straße in Westerland ein grau-schwarzer Rollator gestohlen. Ein Rentner hatte ihn dort zwischen 15:00 - und 16:00 Uhr abgestellt.

Nach ersten Hinweisen aus der Bevölkerung sollen zwei Jugendliche im Alter von 15 - 16 Jahren auf ihren Fahrrädern vorbeigefahren und den Rollator zwischen sich tragend davongefahren sein. Sie sollen von normaler Statur gewesen sein und ein weißes T-Shirt bzw. eine schwarze Sweatshirtjacke getragen haben.

Bislang ist der Rollator nicht wieder aufgefunden worden. Wer Hinweise zur Tat und den beiden Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Sylt unter der Telefonnummer: 04651 - 70470 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell