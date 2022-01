Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Beim Abbiegen übersehen- Radfahrer leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr fuhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Schiefbahn auf der Willicher Straße in Richtung Korschenbroicher Straße. Als sie an der dortigen Einmündung zunächst angehalten hatten, bog sie nach rechts in Richtung Tupsheide ab. Dabei achtete sie nicht auf einen von rechts kommenden Pedelcfahrer. Der 58-jährige Schiefbahner stürzte und wurde dabei leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (102)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell