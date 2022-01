Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durstiger Dieb

Schmalkalden (ots)

Ein 42-jähriger Mann betrat Mittwochmorgen eine Tankstelle in der Asbacher Straße in Schmalkalden. Er entwendete eine kleine Flasche Schnaps und verließ danach das Gebäude. Nur etwa zwei Stunden später ging der Mann in einen Lebensmittelmarkt in der Näherstiller Straße, nahm eine Flasche Schnaps aus dem Regal und versteckte diese unter seinem Pullover. Eine Angestellte beobachtete die Tat und verlangte das Diebesgut zurück. Zudem bekam der Dieb ein Hausverbot. Der Durst trieb ihn danach in ein weiteres Geschäft in der Allendestraße. Auch dort nahm er einen Taschenrutscher aus dem Regal, unterließ aber den Versuch, seine Beute zu verstecken, vielmehr trank er den Schnaps gleich im Laden leer. Die Mitarbeiter informierten die Polizei und noch bevor die Beamten eintrafen, nahm er eine weitere Flasche Alkohol an sich und trank sie vor den Augen der Angestellten aus. Die Polizisten nahmen die Anzeige auf und fuhren den völlig betrunkenen Mann nach Hause. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 5,5 Promille. Die Diebestour des Mannes war an diesem Tag jedoch noch nicht beendet. Er schlief seinen Rausch nur kurz aus, um gegen 14:00 Uhr zurück in den Lebensmittelmarkt in der Näherstiller Straße zu gehen. Er nahm, wie sollte es auch anders sein, eine Flasche Alkohol aus dem Regal und wurde prompt durch Angestellte ertappt. Sie sprachen ihn sowohl auf den Diebstahl als auch auf das bestehende Hausverbot an und forderten die Flasche zurück. Der 42-Jährige dachte aber gar nicht daran, seine Beute auszuhändigen, öffnete die Flasche und trank sie leer. Die inzwischen alarmierten Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und der informierte Bereitschaftsrichter bestätigte die freiheitsentziehende Maßnahme. Der Dieb durfte seine Rausch in der Gewahrsamszelle der Meininger Dienststelle ausschlafen und wurde Donnerstagmorgen (20.01.2022) mit einem Rucksack voller Anzeigen wieder nach Hause entlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell