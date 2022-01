Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Lagerhalle

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in eine Firmen-Lagerhalle in der Straße "Breiter Rasen" in Hildburghausen ein. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, muss noch geklärt werden. Die Tatzeit kann auf Dienstag, 08:00 Uhr, bis Mittwoch, 14:15 Uhr, eingegrenzt werden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

