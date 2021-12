Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 13.12.2021 um 08:20 Uhr, wurde ein 34 Jahre alter Mann aus Worms mit seinem Fahrzeug in der Straße Ägyptenpfad in 67433 Neustadt/W. durch eine Streifenbesatzung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Nachdem durchgeführten Vortest räumte der 34-Jährige gegenüber den Beamten ein, dass er über das Wochenende mehrmals Cannabis konsumiert hat. Dem Mann wurde letztlich in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel seines Fahrzeuges wurde einem Bekannten übergeben. Der Wormser Bürger muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

