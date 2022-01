Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter zündeten Mittwochmorgen gegen 06:10 Uhr eine auf einer Laderampe gelagerte Holzsitzgruppe eines Imbisses auf dem Markt in Suhl an. Die Flammen beschädigten auch einen Holzzaun. Eine Anwohnerin bemerkte den Geruch, sah, was passierte und begab sich nach draußen. Sie löschte das Feuer, bevor die Kameraden der Feuerwehr eintrafen. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und führt derzeit die Ermittlungen zur Brandstiftung. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0.

