Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Büroeinbruch - Täter werfen Scheibe ein

Kempen (ots)

Am Sonntagabend brachen Unbekannte gegen 22.30 Uhr in ein Geschäft auf der Otto-Schott-Straße in Kempen ein. Der oder die Einbrecher warfen mit einem Gullideckel eine Scheibe ein und durchsuchten Büro- und Verkaufsräume. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg(117)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell