Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei untersagt Sattelzügen die Weiterfahrt, da die Reifen mit Bitumen verklebt waren, und leitet Verfahren ein (mit Bildern)

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits in der gestrigen Pressemitteilung, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4987004 mitgeteilt, fiel Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland am gestrigen Vormittag im Stadtgebiet Wilhelmshaven ein Sattelzug, Sattelzugmaschine mit Muldenkipper als Anhänger, auf, dessen Laufflächen und Profilrillen der Vorderreifen komplett mit Bitumen verklebt waren. Des Weiteren wurde ein circa 15 cm langer und circa 1,5 cm breiter Riss in der äußeren Flanke des Außenreifens an der ersten Achse des Anhängers auf der Beifahrerseite festgestellt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Fahrer gab an, auf dem Weg zu einer Baustelle im Wangerland zu sein, um dort Bitumen für die Fahrbahnsanierung anzuliefern. Auf einer dortigen Baustelle im Bereich Förrien wurden seit den frühen Morgenstunden Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke durchgeführt. Daraufhin begaben sich Beamte zur Baustelle und stellten bereits auf der Anfahrt zum Teil erhebliche Verschmutzungen auf den Fahrbahnen im Stadtgebiet Wilhelmshaven, der L 810, Kaisershof, Wiarder Altendeich und der Störtebekerstraße fest. An der Baustelle wurden dann elf Sattelzüge festgestellt, an denen alle Reifen mit Bitumen verklebt waren. Allen Fahrerinnen und Fahrern der Sattelzüge wurde die Weiterfahrt aus der Baustelle heraus untersagt, um weitere Verschmutzungen der Fahrbahnen und sich daraus resultierende mögliche Gefahren auszuschließen. Ein Unternehmen hatte bereits einen Reifenservice verständigt, der vor Ort begonnen hatte, Reifen an einem Sattelzug zu wechseln. Im Ergebnis mussten an allen elf Sattelzügen die Reifen gewechselt und gegen neue ausgetauscht werden. Durch die bauausführende Firma wurden die Fahrbahnen der betroffenen Straßen gereinigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell