Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeikontrollen in der Bunsenstraße führen zur Einleitung von acht Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Bildern)

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Vormittag führten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 11.45 Uhr eine Kontrollaktion in der Bunsenstraße Ecke Planckstraße durch, die zur Einleitung von acht Ordnungswidrigkeitenverfahren führte.

In drei Fällen waren die Fahrzeugführer direkt betroffen. Neben zwei Gurtpflichtverstößen stellten die Kontrollbeamten in einem Fall eine Drogenbeeinflussung bei einem 30-jährigen Fahrzeugführer fest. Der Vortest verlief positiv auf THC, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten.

Bei den fünf weiteren Fällen beanstandeten die Beamten den Zustand der Fahrzeuge. Neben einer nicht vorhandenen Ladungssicherung oder fehlenden Hauptuntersuchung war bei zwei Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen, da die Fahrwerke fehlerhaft eingestellt waren.

An einem Lkw stellten die Beamten weiterhin an einem Reifen ein durch Bitumengemisch verklebtes Profil und einen Riss fest, so dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

