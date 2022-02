Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Viersen-Boisheim (ots)

Am Montag gegen 08.40 Uhr war ein 26-jährige Autofahrer aus Bracht auf der Boisheimer Straße von Schaag in Richtung Boisheim unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Feuerwehrkräfte befreiten den 26-Jährigen aus seinem Auto. Mit schweren Verletzungen wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (119)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell