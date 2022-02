Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Reihenhaus - Goldschmuck gestohlen

Willich-Schiefbahn (ots)

Unbekannte schlugen eine Glasscheibe ein.

Unbekannte schlugen, nachdem sie auf das Dach eines Anbaus geklettert waren, in den Abendstunden des 11.02.2022 zwischen 17:50 h und 22:45 h eine Fensterscheibe in der 1.Etage eines Reihenmittelhauses an der Robert-Koch-Straße ein. Die oder der Täter durchwühlten alle Räume und stahlen neben verschiedenem Goldschmuck auch einen Rucksack und eine Winterjacke. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (126)

