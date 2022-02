Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220212 Willich - Schiefbahn: Einbruch in Doppelhaushälfte

Willich-Schiefbahn (ots)

Unbekannte drangen am Samstag, zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr in eine Doppelhaushälfte der Fontanestraße ein. Sie hebelten ein in der ersten Etage gelegenes Fenster auf, nachdem sie erfolglos versucht hatten, zwei Terrassentüren aufzuhebeln. Im Haus wurden diverse Schubladen und Schränke durchwühlt. Zur Tatbeute können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /JP (129)

