BPOLI-WEIL: Einreise trotz Verbotes - Bundespolizei setzt Einreisesperre durch

Im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung ging der Bundespolizei bei der Fernzugkontrolle ein Mann ins Netz, gegen den eine Einreisesperre für Deutschland bestand. Nach Anzeigenerstattung musste er wieder zurück in die Schweiz.

Immer wieder stellt die Bundespolizei im Rahmen der Schleierfahndung Personen fest, die unerlaubt nach Deutschland einreisen. Am späten Dienstagabend (05.10.2021) wurde bei der Kontrolle eines Fernzuges, auf Höhe Bad Krozingen, ein 27-jähriger eritreischer Staatsangehöriger durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er zum Freiburger Bundespolizeirevier verbracht. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass der 27-Jährige kein Unbekannter in Deutschland war. Erst vor zwei Wochen wurde er, nach Ablehnung seines Asylantrags, von Deutschland in die Schweiz überstellt. Zudem verhängte die zuständige Ausländerbehörde eine bis 2023 zeitlich befristete Einreisesperre. Nachdem gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet wurde, musste er wieder zurück in die Schweiz.

