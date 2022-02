Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst (ots)

Am heutigen Sonntag, 13.02.2022 stellten die Eigentümer eines Einfamilienhauses auf dem Graverdyk fest, dass bisher unbekannte Täter durch Hebeln an der Haustür versucht haben ins Objekt zu gelangen. Es blieb beim Versuch. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /TG (131)

