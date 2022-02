Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Autofahrerin fährt Fußgängerin an - schwer verletzt

Willich (ots)

Am Freitag gegen 18.40 Uhr hat sich am großen Kreisverkehr in Willich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt worden ist.

Eine 72-jährige Willicherin war von der Bahnstraße aus in den Kreisverkehr eingefahren und wollte ihn in Richtung Korschenbroicher Straße verlassen. Dort passierte gerade eine 18-Jährige aus Willich den Fußgängerüberweg. Die Autofahrerin fuhr die junge Frau mit nach Zeugenaussagen geringer Geschwindigkeit an. Dennoch wurde diese so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die bisher noch nicht erfasst worden sind. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (134)

