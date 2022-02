Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 11jähriger Junge schwer verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem PKW verletzte sich ein 11jähriger Fußgänger.

Der 11jährige aus Nettetal wollte um 15:20 h an der Fußgängerfurt an der Straße Felderend die Straße überqueren. Hierbei beachtete er offensichtlich nicht die für ihn Rot zeigende Fußgängerampel und wurde vom PKW einer 71jährigen Frau aus Tönisvorst, die in Richtung Lobbericher Straße unterwegs war, erfasst. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste./mikö (139)

