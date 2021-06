Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand im Stadtpark

Rheine (ots)

In der Toilettenanlage im Stadtpark haben Unbekannte am Dienstagmittag (08.06.) gegen 12.00 Uhr einen Mülleimer und Papierreste in Brand gesetzt. Ein Zeuge bemerkte den Brand und informierte die Polizei. Die Feuer konnten vom Zeugen selbständig gelöscht werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 220 Euro. Täterhinweise gibt es keine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell