Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer schwer verletzt

Delbrück-Boke (ots)

(mb) Auf der Boker Straße sind am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall ein junger Mann schwer und eine Frau leicht verletzt worden.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 07.30 Uhr auf der Boker Straße in Richtung Delbrück. An der Einmündung Feldmarkstraße missachtete eine 34-jährige VW-Golf-Fahrerin die Vorfahrt des Kradfahrers und bog nach links auf die Boker Straße ein. Der Yamahafahrer prallte frontal gegen die linke Seite des Autos in Höhe der Fahrertür. Das Motorrad schleuderte einige Meter weiter und der 18-Jährige blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste ebenfalls zur Versorgung in ein Hospital. Ihre mitfahrenden Kinder (1 und 3 Jahre alt) blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro. Die Boker Straße war bis 08.50 Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell