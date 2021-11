Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Am Dienstag (02.11.2021) sind zwei Elektroradfahrer und ein Radler bei Verkehrsunfällen verletzt worden. In einem Fall ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen.

Ein 22-jähriger Mann fuhr gegen 07.50 Uhr mit seinem Pedelec auf Rolandsweg in Richtung Fürstenweg. An der abknickenden Vorfahrt Am Bischofsteich bog er nach links in Richtung Heierswall ab. Ein auf dem Rolandsweg in Richtung Nordstraße fahrender Autofahrer missachtete den Vorrang des abbiegenden E-Bikers. Der 22-Jährige bremste stark ab und stürzte. Eine Kollision mit dem Auto fand nicht statt. Das Auto hielt kurz und der Fahrer schaute in Richtung des gestürzten Radlers. Dann fuhr er in Richtung Nordstraße davon. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen dunkelblauen oder schwarzen PKW, ein längeres Fahrzeug mit steiler Heckklappe handeln, eventuell ein Ford Kombi. Der Fahrer hatte schwarze Haare. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Auf der Fürstenallee fuhr ein 43-jähriger Pedelecfahrer um 09.35 Uhr stadteinwärts. Er wechselte nach links, um verbotswidrig auf dem Gehweg weiterzufahren. Auf dem Laubbedeckten Gehweg stürzte der Elektroradler an einer Rasenkante und schlug mit dem ungeschützten Kopf auf. Zwei Frauen leisteten Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Um 22.05 Uhr fuhr ein 45-jähriger Radfahrer auf dem Fahrradschutzstreifen an der Borchener Straße stadteinwärts. Laut Ermittlungen der Polizei missachtete er an der Kreuzung Josef-Schröder-Straße vermutlich das Rotlicht der Ampel. Ein 44-jähriger VW-Up-Fahrer fuhr bei grün von der Josef-Schröder-Straße in die Kreuzung. Der Radler prallte gegen die linke Seite des querenden Autos und stürzte. Er verletzte sich leicht und kam ebenfalls mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

