POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 17.09.2021 bis 18.09.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 18.09.2021, gegen 02:05 Uhr wurde in Emstek, Clemens-August-Straße, ein 53-jähriger Emsteker kontrolliert, der mit 1,59 Promille am Steuer seines VW Golf, saß. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Essen / Oldb. - Diebstahl von Gartenmöbeln - In der Zeit von Dienstag, 14.09.2021, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 15.09.2021, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Essen / Oldb., Lastruper Straße, eine komplette Outdoor-Sitzgarnitur (Rattan, grau, ein Tisch, zwei Stühle, eine 2er Bank) im Wert von etwa 700 Euro von einer Gartenterrasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen / Oldb. unter der Rufnummer 05434-924700 entgegen.

Emstek, OT Schneiderkrug - Trunkenheit im Verkehr - Ein 37-jähriger aus Schneiderkrug befuhr am Freitag, 17.09.2021, gegen 23:10 Uhr, mit seinem PKW, Mercedes, die Sülzbührener Straße in Emstek, OT Schneiderkrug, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung ergab hier einen Wert von 0,52 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Freitag, 17.09.2021, gegen 08:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Löningen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Löningen, Böener Straße, fest, dass ein 25-jähriger aus Lohne, sowie ein 69-jähriger aus Dinklage, jeweils einen PKW, VW Transporter, im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatten, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Die Weiterfahrt wurde Beiden untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Cloppenburg - Verdacht Fahren unter Drogeneinfluss - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bestand am Freitag, 17.09.2021, gegen 17:40 Uhr, bei einem 31-jährigen aus dem Landkreis Ebersberg, der Verdacht, seinen PKW, Opel Corsa, im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verdacht Fahren unter Drogeneinfluss - Am Freitag, 17.09.2021, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger mit einem Kleinkraftrad die Lastruper Straße in Lindern. An dem Kleinkraftrad waren Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2015 angebracht, die ursprünglich nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Zudem ist der Lastruper nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde entnommen.

