Polizei Paderborn

POL-PB: E-Scooter-Fahrer verletzt - Zeugen nach Unfall gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf dem Schützenweg vom letzten Freitag (29.11.2021) sucht die Polizei Zeugen.

Ein 24-jähriger Mann fuhr gegen 05.50 Uhr mit seinem Elektroroller auf dem Schützenweg in Richtung Heideweg. In Höhe des Parkhauses kam ihm ein größeres Auto, eventuell ein SUV, entgegen und fuhr an rechts geparkten Autos vorbei. Um nicht mit dem Auto zu kollidieren, wich der Scooterfahrer seinerseits nach rechts aus und stürzte an der Bordsteinkante. Der Wagen hielt kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den verletzten Rollerfahrer zu kümmern. Der 24-jährige konnte selbständig einen Arzt aufsuchen.

Sachdienliche Hinweise auf das Unfallbeteiligte Auto nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell