POL-PB: Polizeieinsatz mit Video-Motorrad an Allerheiligen

(mb) Die Polizei hat am Montag Geschwindigkeitskontrollen mit einem zivilen Video-Motorrad durchgeführt. Acht erhebliche Tempoverstöße auf Landstraßen stellte die Motorradstreife fest und stoppte die Fahrer. Schwerpunkte der Überwachung lagen auf den Strecken B1, B64 und L776.

Zwei Fahrzeugführer erwarten Fahrverbote, nachdem sie auf der L776 bei Büren statt erlaubten 100 km/h mit weit über 140 km/h unterwegs waren. Besonders eilig hatte es ein 39-jähriger Hyundaifahrer, der die Landstraße am frühen Abend mit 162 km/h befuhr. Ihn erwarten neben zwei Punkten in Flensburg sowie mindestens 440 Euro Bußgeld auch zwei Monate Fahrverbot. Ab nächste Woche Dienstag gilt der neue Bußgeldkatalog. Ab dann erhöht sich der Regelsatz bei einem solchen Verstoß auf 600 Euro. Neben den Tempo-Anzeigen wurde durch die Motorradstreife ein Bußgeldverfahren wegen verbotswidrigem Überholen eingeleitet - Folge: Bußgeld über 100 Euro und ein Punkt. Bei zwei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, so dass eine Nachricht an das jeweils zuständige Straßenverkehrsamt erfolgte. Die Autos müssen jetzt im vorgeschriebenen Zustand vorgeführt werden oder sie werden durch die Behörde stillgelegt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell