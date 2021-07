Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lahn - Reifen entsorgt

Lahn (ots)

Zwischen dem 19. und dem 22. Juli haben bislang unbekannte Täter vier weiß bemalte Autoreifen an einem Altglascontainer an der Kuhlmoorstraße in Lahn illegal entsorgt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

