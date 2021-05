Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.05.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Mann nach Schlägerei verletzt

Am Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, kam es in Eppingen, im Bereich der Bahnhofstraße zwischen 7 Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahre sowie einem jungen Mann im Alter von 19 Jahren zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 19-Jährige war zunächst auf der Bahnhofstraße in Richtung Marktplatz unterwegs, als er von mehreren Personen angesprochen wurde. Im Laufe des Streits wurde der 19-Jährige mehrfach geschlagen und musste im Anschluss notärztlich behandelt werden. Beamte des Polzeireviers Eppingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, oder Personen, welche die Beteiligten der Auseinandersetzung kennen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eppingen, unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

