Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldete sich eine 49-Jährige aus Nettetal bei der Polizei und teilte mit, dass sie am Vortag, also am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr als Radfahrerin Opfer eines Unfalls geworden sei. Zunächst habe sie gedacht, nicht verletzt zu sein, deshalb seien die Personalien ohne Hinzuziehung der Polizei ausgetauscht worden. Nun habe sie doch Schmerzen und wolle einen Arzt aufsuchen, deshalb zeige sie den Unfall im Nachhinein an.

Erste Ermittlungen ergaben folgenden Unfallhergang: Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Sassenfelder Straße entlang gefahren und hatte dann auf dem Radweg die Freiheitstraße überquert. Ein 51-Jähriger aus Nettetal war mit seinem Auto unterwegs auf der Freiheitstraße in Richtung Kreisverkehr. Er nahm die Radfahrerin nicht wahr, es kam zur Kollision, wobei die Frau stürzte und leicht verletzt wurde. /hei (144)

