Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 38-Jähriger beleidigt und bespuckt

Wendlingen am Neckar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Montagmorgen (31.01.2022) einen 38-jährigen Zugbegleiter in einem Regionalexpress und am Bahnhof Wendlingen beleidigt und bespuckt. Gegen 06:40 Uhr führte der Zugbegleiter Fahrkartenkontrollen im Zug auf der Fahrt zwischen Metzingen und Wendlingen durch. Als er den Unbekannten aufforderte ihm seine Fahrkarte zu zeigen, soll dieser lediglich einen ungültigen Kinderfahrschein vorgelegt haben. Nachdem er den 38-Jährigen wohl zudem beleidigte, forderte dieser ihn auf, den Regionalexpress am Bahnhof Wendlingen zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der unbekannte Mann auch zunächst nach, am Bahnsteig drehte er sich jedoch unvermittelt zu dem Zugbegleiter um und spuckte diesem offenbar aus kurzer Distanz ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich aus dem Bahnhof. Bei dem Täter handelt es sich bisherigen Informationen zufolge um einen 20-25 Jahre alten und 170-180 cm großen Mann mit normaler Statur und einem osteuropäischen Erscheinungsbild. Er soll zur Tatzeit eine helle Hose, ein weißgraues Oberteil und eine hellblaue Basecap getragen haben. Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei dem wegen des Verdachts der Beleidigung, Körperverletzung und des Betruges ermittelnden Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

