Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Serie von Pkw-Aufbrüchen - Laptop und Geldbörsen erbeutet

Unna (ots)

In der Nacht zu Samstag (12.11.2021) haben Unbekannte im Bereich Ackerstraße, Vinckestraße, Gerichtsstraße und Käthe-Kollwitz-Ring in Unna an mehreren Pkw die Seitenscheiben von abgeparkten Pkw eingeschlagen. Bislang liegen der Polizei Anzeigen zu insgesamt 11 Taten vor. In allen Fällen konnte die Tatzeit nicht weiter eingegrenzt werden. Es wurden mehrere Geldbörsen und ein Laptop entwendet.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 9210.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell