Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen/ Niederkrüchten: Zahlreiche Sturm-Einsätze am Wochenende

Kreis Viersen/ Niederkrüchten (ots)

Von Freitag bis Montagmorgen wurde die Kreispolizei zu etwa 70 Einsätzen gerufen, bedingt durch das stürmische Wetter. Bei den meisten Einsätzen kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Beseitigung von Gefahrenstellen, etwa durch umgestürzte Bäume. In einigen wenigen Fällen kam es zu kleineren Unfällen mit Sachschaden. Am heutigen Montag gegen 04.30 Uhr kam es auf der Aachener Straße in Niederkrüchten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Wegberger leicht verletzt wurde. Der junge Mann war mit seinem Auto auf der Aachener Straße unterwegs, als er auf unbeleuchteter Fahrbahn gegen einen umgestürzten Baum prallte, der quer über der Straße lag. Feuerwehrkräfte befreiten den Wegberger aus seinem Fahrzeug. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Für die Dauer der Arbeiten war die Aachener Straße zeitweise gesperrt. /wg (150)

